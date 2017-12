Altensteig (Württ.) Festspielhaus gönnt sich wenig Ruhe

Für das Varieté am 28. Dezember wurde zuletzt ein Komplettprogramm eingekauft, diesmal war die Kulturwerkstatt selber aktiv. Aus Berlin reist die gebürtige Amerikanerin Sarah Goody an. Mit Tüchern und einem Seil klettert sie unter das Bühnendach und zeigt eine atemberaubende Luftakrobatik.

David Eisele von der Circusschule Rotterdam hängt sich an ein Cyr Wheel (vergleichbar mit einem Rhönrad, hat aber nur ein Reifen), nimmt Fahrt auf und versucht, die Balance zu halten. Großilluisionist Magic Paddy hält die Zuschauer mit unglaublichen Tricks und Zauberkunststücken in Atem. Ein Diabolospieler aus Leipzig wirft Kegel in die Höhe, Funkenmariechen und Flämmchen Floh jonglieren gemeinsam mit Bällen. Zum Schluss tritt noch ein Feuerspucker in Aktion.

Durch das zweistündige Nonstopp-Programm führt Günther Fortmeier aus Freiburg, der außerdem die Puppen tanzen lässt und spielend Schatten wirft.

Wenn zwei Herren mit einer Ente im Bad zugange sind, für das hart gekochte Ei in der Küche hart geschuftet wurde und am Weihnachtsbaum früher "mehr Lametta war", dann wissen Kenner, dass "dramatische Werke" von Loriot – alias Victor von Bülow – über tagtägliche Begegnungen von Menschen in Szene gesetzt werden.

Nach der Kabarettvorstellung, die um 20.30 Uhr beginnt, lädt das Regionentheater die Zuschauer zum Verweilen ein, um gemeinsam mit Mitternachtssuppe und einem Glas Sekt auf das neue Jahr anzustoßen. Die Nachrage hat bereits angezogen, sodass Schauspielerin Birgit Heintel empfiehlt, sich rasch anzumelden.

Die sechsköpfige Kultband "Bluesquamperfekt" aus dem Schwarzwald veranstaltet am Samstag, 6. Januar, ab 20.30 Uhr im Festspielhaus ein Live-Spektakel mit einer Mischung aus Eigenkompositionen und Stücken von Blues-, Soul- Funk- und Rockgrößen.

Tags darauf erscheint zur Gaudi von Kindern und Junggebliebenen "Das Sams". Das quirlige, respektlose, aber sehr liebenswerte Wesen bringt nicht nur den ängstlichen, biederen Herrn Taschenbier auf Trab. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr.

Karten zu allen genannten Vorstellungen gibt es über Telefon 07484/92 99 99 33 oder unter www-kulturwerstatt-simmersfeld.de