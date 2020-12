Altensteig (Württ.) Fast überall sind die Lösungen in Sicht

Für die Betreuung von Kleinkindern werden 101 Plätze angeboten, das entspricht einer Quote von 28,2 Prozent. In der Kernstadt würden die "Goldfischle" auch in Zukunft Jungen und Mädchen bis zu 36 Monaten am Standort Bahnhofstraße aufnehmen. Laut Hauptamtsleiter Thomas Bräuning, der die Bedarfsplanung im Gemeinderat vorstellte, sei eine Erweiterung mit weiteren zehn Plätzen denkbar. In der angemieteten Schlosswohnung könnte eine Kleingruppe mit 15 Kindern untergebracht werden, die organisatorisch zur Tagesstätte Welkerstraße gehören würde. In Überberg wünschen sich Eltern eine U3-Betreuung von insgesamt elf Kindern. Angedacht wird von der Stadt die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe und nach Abschluss geplanter Umbauarbeiten die Eröffnung eine Kleingruppe im Obergeschoss des Gebäudes.

In der Kita Wart wurde im letzten Monat mit der Betreuung von Zweijährigen begonnen. Dafür stehen fünf Plätze zur Verfügung. "Mal schauen, wie das Angebot angenommen wird", ist Bräuning gespannt. In Walddorf ist die Kleinkindgruppe mit zehn Plätzen voll belegt. Aufgrund der hohen Einwohnerzahl hält der Hauptamtsleiter eine zweiten Gruppe für notwendig, geschehen könnte das entweder durch einen Anbau an den bestehenden Kindergarten oder einen Neubau. Die Entscheidung des Gemeinderats steht noch aus.