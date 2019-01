Altensteig (Württ.) Erstmals ein ganzes Werk am Stück

Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung wird am 19. und 20. Juli,ein Gesamtwerk aufgeführt: "Orpheus und Eurydike" von Christoph Willibald Gluck. Die Oper besteht aus drei Akten und erzählt die Geschichte des Sängers Orpheus. Nach dem Tod seiner Frau Eurydike macht er sich auf eine Reise in die Unterwelt, um seine Liebe zu retten.

Die künstlerische Gesamtleitung liegt wieder in den bewährten Händen von Andreas Kramer. Die gesanglichen Solo-Parts übernehmen Heike Beckmann, den Orpheus singt der ehemalige Aurelius-Sängerknabe Hans Porten, eine dritte Rolle wird noch besetzt. Den Instrumental-Teil steuert das Orchester "Academia Amadeo 07" unter der Leitung von Manfred Holder bei. Für die künstlerische Umsetzung ist erneut Lea Ammertal zuständig.

Für den Chor werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Die Chorproben starten am Samstag, 12. Januar, um 14 Uhr im Saal der Musikschule in Wildberg. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Probentermine sind am 26. Januar, am 23. Februar, am 16. und 30. März vorgesehen. Die Uhrzeiten werden in den Proben bekannt gegeben.