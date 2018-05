Altensteig (Württ.) Erstes Quartal übertrifft Erwartungen

Projekte verschoben

Dass der Etat 2018 von der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Calw nur mit Bauchschmerzen genehmigt worden war, hängt für Hirrle mit der mittelfristigen Finanzplanung der Kommune zusammen. Ausgegangen war man bei der Stadt aufgrund vieler Aufgaben davon, dass die Verschuldung bis zum Jahr 2021 auf 23,2 Millionen Euro ansteigt.

Die Ermahnung der Calwer Behörde habe man sich zu Herzen genommen und Projekte nach hinten verschoben. Als Beispiel führte der Kämmerer den Neubau des Feuerwehrhauses in Walddorf und die Ortssanierung in diesem Stadtteil ins Feld, außerdem die geplante Generalüberholung der Markgrafenhalle und die Sanierung der Werkrealschule, die voraussichtlich 2,6 Millionen Euro kostet "und 1,8 Millionen an der Stadt hängen bleiben". Bürgermeister Gerhard Feeß beeilte sich hinzuzufügen, dass die Vorhaben "nicht unter den Tisch fallen, sondern später verwirklicht werden".

Durch die Verschiebung der Maßnahmen sinkt die Verschuldung auf 15,5 Millionen. Vorsorglich machte der Kämmerer darauf aufmerksam, dass sich die Stadt wegen der hohen Steuereinnahmen in diesem Jahr auf hohe Belastungen in der Zukunft einstellen müsse. Zum Beispiel würden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 um 850 000 Euro geringer ausfallen.