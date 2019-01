Altensteig (Württ.) Erste Schritte bereits unternommen

Altensteig-Wart. Bei einer Versammlung in der Warter Turnhalle Wart wurden die evangelischen Christen der Doppelgemeinde über konkrete Auswirkungen informiert. Pfarrer Andreas Esslinger stellte gleich zu Beginn klar: "Wir schließen uns nicht mit Rotfelden und Wenden wegen steigender Kirchenaustritte zusammen, das ist auch nicht der Fall." Ausschlaggebend seien die demografische Entwicklung und der Rückgang an Geistlichen. Laut Pfarrplan werden bis zum Jahr 2030 zwischen 90 und 130 Pfarrer in Pension gehen, aber nur 40 ihre theologische Ausbildung abschließen. Der zweite Grund: es gibt mehr Sterbefälle als Geburten.

Der Kirchenbezirk Nagold habe die Situation nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern erste Maßnahmen ergriffen, erklärte der Vorsitzende der Bezirkssynode Ulrich Hölzle. Sechseinhalb Pfarrstellen fielen bis zum Jahr 2030 durch Zusammenlegungen weg. Konkret bedeutet das: Rotfelden/Wenden ist ab 2025 keine eigene Pfarrstelle mehr.

Religionslehrer springen für Pfarrer ein