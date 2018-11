Altensteig (Württ.) Erfahrungsberichtaus Brandenburg

Dass Wölfe scheu seien und nie gesehen würden stellte Beyer ebenfalls in Abrede: "Der Wolf ist nur so lange scheu, wie er bejagt wird!" Mitten in Siedlungen, am Stadtrand von Berlin, seien Wölfe gesichtet worden. Beyer sprach auch von Erfahrungen zum Beispiel aus Alaska, wo offizielle Stellen vor Wölfen in Siedlungsbereichen warnten. Wölfe holten sich dort Nahrung, wo dies für sie mit dem geringsten Aufwand verbunden ist: "Der Wolf ist auch nur ein fauler Hund!" Sie drängen auch in Ställe ein und rissen dort Kälber. In Brandenburg habe es in der ersten Jahreshälfte 2018 bereits 49 Risse bei Rindern gegeben, dies seien soviel wie im ganzen Jahr 2017, nämlich 48 Rinder.

Beyer ging hart mit den bisherigen Wolfsmanagementplänen in Brandenburg ins Gericht. Managementpläne würden momentan nicht die Wolfsbestände managen, sondern nur die Ausbreitung und Zunahme der Bestände tatenlos beobachten. Managementpläne versuchten – meist mittels überaus bürokratischen Regelungen – die Betroffenen zu beruhigen. Management nach seiner Auffassung würde hingegen bedeuten, sich über ein Bestands- und Schadensziel zu verständigen.

Beyer forderte die Anwesenden auf, sich frühzeitig zur Wehr zu setzen und Politiker in die Pflicht zu nehmen und nicht auf Europarecht zu setzen. Eine Schutzjagd sei schon heute nach geltendem Recht möglich.