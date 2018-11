Altensteig (Württ.) Er kann nicht "einfach nur rumsitzen"

Bestimmte Kriterien, nach denen er seine Modelle auswählt, gebe es nicht – seine Tochter habe ihm nach und nach die verschiedensten Bausätze geschenkt. Darunter Schiffe, Fahrzeug, landwirtschaftliche Maschinen, Tiere und Bauwerke aus aller Welt. 39 Stück an der Zahl. Die Auswahl habe er also gar nicht mit entschieden. Aber die Freude war immer groß, wenn er wieder etwas zu basteln hatte. Geliefert werden die Bausätze auf Holzplatten, auf denen die Einzelteile bereits vorgestanzt sind. Der Rentner löst diese dann aus der Platte heraus, setzt sie korrekt zusammen und verleimt sie.

Für sein Hobby benötige er einfach "Lust und Liebe", erzählt der 91-Jährige. Doch eine gehörige Portion Geschick und Geduld gehören sicher auch dazu. "Manchmal fehlt ihm die Geduld jedoch", schmunzelt seine Frau. Man könnte beinahe auf die Idee kommen, Vetter sei früher Schreiner gewesen. Doch das stimmt nicht. Der 91-Jährige hatte in seinem Leben schon viele Berufe: er war Soldat im zweiten Weltkrieg, Fahrer, Automatendreher und Angestellter bei einem großen Automobilhersteller. Zu guter Letzt hat er auch land- und fortswirtschaftliche Flächen aus dem Familienbesitz bewirtschaftet. Doch Schreiner sei er nie gewesen, stellt Vetter klar.

"Es war nicht gut, dass Fritz so früh in Rente gegangen ist", erzählt seine Frau. "Er hatte Schwierigkeiten sich ins Rentner-Leben einzufinden." "Ja", pflichtet der 91-Jährige seiner Friedl bei. "Ich kann nicht einfach nur so rumsitzen." Aber körperlich arbeiten gehe eben auch nicht mehr. Daher sei die sitzende Tätigkeit super. "Mein Mann ist viel zufriedener, seit er sein Hobby hat. So vertreibt er sich die Zeit viel sinnvoller", berichtet Friedl Vetter.

Alle seine 39 Werke sind ab Sonntag, 2. Dezember, im Wildberger Heimatmuseum im Fruchtkasten des ehemaligen Klosters Maria Reuthin, zu besichtigen.

Mittlerweile hat der 91-Jährige Puzzles für sich entdeckt

Häufig habe die Weihnachtsausstellung auch einen Bezug zum Fest. Doch nicht immer klappe das, verrät Herbert Bantle vom Arbeitskreis Museum. Nach Nikoläusen und Krippen folgen jetzt Holzmodelle. Bantle, der anfangs nur für den Kartenverkauf im Museum zuständig war, merkte irgendwann, dass ihm das zu wenig war. Durch Gespräche mit Besuchern erkannte er, dass in Wildberg und Umgebung viele Schätze beheimatet sind und man aus dem Museum viel mehr machen könne. Daraufhin engagierte er sich stärker.

Das derzeit größte Projekt des Arbeitskreises Museum ist die Inventarisierung des gesamten gelagerten Bestands. Seit vier Jahren seien er und sein Team inzwischen damit beschäftigt und der pensionierte Lehrer schätzt, es könnte noch zwei weitere dauern, bis man zum Abschluss komme. Doch das lohne sich definitiv, um der Nachwelt etwas zu erhalten. "Wenn meine Frau und ich hier morgen aufhören, weiß keiner, welche Kostbarkeiten wir überhaupt lagern." Dafür setzen sich Bantle und sein Team ausschließlich ehrenamtlich ein.

Auf die Frage, ob Fritz Vetter denn schon ein wenig aufgeregt sei, wenn er am Wochenende zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert, antwortet der 91-jährige lächelnd: "Nö, das macht mir nix aus." Die Modelle seien ja ursprünglich auch nur reiner Zeitvertreib gewesen und nicht zur Ausstellung gedacht, erklärt Friedl Vetter.

In gut sechs Wochen wird Vetter 92. Ob er auch im kommenden Lebensjahr weiter basteln wird, steht wohl außer Frage: "Ich muss immer etwas machen." Allerdings werde das 40. Holzmodell wohl auf sich warten lassen, weil es in der Wohnung langsam eng wird. Inzwischen ist Vetter auf puzzeln umgestiegen. "Die lassen sich besser wieder auseinandernehmen", erklärt seine Frau. So könne er die Puzzles sogar mehrmals zusammensetzen.