Altensteig (Württ.) Einwohner bestimmen ihren Tälesschultes

Seit 20 Jahren ist Manfred Keller Tälesschultes von Altensteig. "Gibt es einen Gegenkandidaten?" Wahlleiter Peter Wurster blickte suchend in die Runde. Niemand meldete sich. "Soll Mandes weitermachen?" Da flogen die Hände im Fußballsportheim nur so in die Höhe. Tobias Waidelich griff zur Schelle und gab das einstimmige Ergebnis bekannt. Auch er wurde für ein weiteres Jahr als "Bittl" im Amt bestätigt.

Traditionell bestimmen die Einwohner des Unteren Altensteiger Tales am dritten Wochenende im Oktober ihr Oberhaupt. Der Brauch wäre fast ausgestorben, hätten die Tälemer Fackler mit ihrem Vorsitzenden die Sache seinerzeit nicht in die Hand genommen. Sie sind es auch, die am Heiligen Abend auf dem Altensteiger Hellesberg einen fachmännisch aufgeschichteten, acht bis neun Meter großen Holzstoß – umgerechnet 50 Raummeter – in Brand stecken. Das gesammelte Holz stammt überwiegend von Gebäudeabbrüchen.

Vor der Abstimmung über den neuen/alten Tälesschultes – die Wahl findet pünktlich um 22 Uhr statt – sorgte zum ersten Mal der "Schwarze Peter" (Peter Unger) mit seinem Akkordeon für Bombenstimmung im Sportheim. Zur Täleskirbe gehört auch das Schätzen eines Schwarzwälder Schinkens, der diesmal 1360 Gramm wog.