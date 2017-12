Altensteig (Württ.) Einstieg in die Weihnachtszeit

Gleich daneben schaute die Goldmarie aus dem Fenster eines dem Himmelsturm des Altensteiger Schlosses nachgebauten Fachwerkturms und schüttelte die Betten aus. Der Weg der Gäste führte an einem Brunnen vorbei, auf dem die blutbefleckte Spindel der Goldmarie lag, und weiter zum Rathauskamin, den Jürgen Sowinski zu einem Backofen umfunktioniert hat und aus dem die Goldmarie das braun gebackene Brot holte. Gegenüber hat der Künstler ein farbenfrohes, selbst gemaltes Bild aufgehängt, das Blumenwiesen und Frau Holles Haus zeigt. Verschiedene Szenen aus dem Märchen gab es zudem am Rondell mitten im Raum im Kleinformat zu sehen: das Zuhause von Gold- und Pechmarie mit Schlafstätte und Küche, ein winterlicher und weihnachtlich geschmückter Marktplatz mit Ständen, die fleißige Goldmarie beim Brotbacken und eine Pechmarie, die faul unter einem Apfelbaum liegt.

Auch bei der diesjährigen Weihnachts- und Märchenausstellung durfte die Krippe mit lebensgroßen Figuren wie Maria und Josef mit dem Christkind, umgeben von Hirten, den Heiligen Drei Königen und verschiedenen Tieren, natürlich nicht fehlen.

Und über allem wachen einige Engel mit goldgelocktem Haar. Für ein weihnachtliches Ambiente in dem historischen Raum sorgen unzählige Christbaumkugeln und Lichterketten, die Karin und Jürgen Sowinski an Decke und Wänden aufgehängt haben.

Die Weihnachts- und Märchenausstellung im alten Rathaus in Egenhausen ist im Dezember und Januar jeweils samstags und sonntags und zusätzlich am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar jeweils von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Am 6. Januar bleibt die Ausstellung geschlossen. Weitere Öffnungszeiten oder Informationen für Gruppen gibt es unter Telefon 07453/68 03.