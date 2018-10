Altensteig (Württ.) Eine Männerfreundschaft zerbricht

Regisseur Andreas Jendrusch hat für das Regionen-theater bereits zwei Stücke der in Paris geborenen, französischen Schriftstellerin Yasmina Reza ("Der Gott des Gemetzels" und "Dreimal Leben") einstudiert.

David Köhne besuchte vier Jahre die Schauspielschule in Freiburg, spielte auf Bühnen in Köln, Berlin und zuletzt acht Jahre in Basel. Das Regionentheater verpflichtete ihn bereits für "Das Wirtshaus im Spessart", "Tom Sawyer", "Im Namen der Rose" und "Eheverbrechen". Außerdem arbeitet der 42-Jährige als Regisseur in Freiburg.

Bereits zahlreiche Aufführungen

Christian Packbier hatte nach seiner Ausbildung Engagements in Österreich und der Schweiz, agierte in Film- und Fernsehproduktionen, übernahm kleine und größere Rollen. Zum ersten Mal bei einer Produktion des Regionentheaters ist Martin Sommerlatte dabei. Der gebürtige Wiener hat Gesang studiert, wirkte in Opern, Operetten und Musicals mit. Seine Tanz- und Gesangskarriere führte den Bariton durch Europa, nach Asien, und Amerika. Außerdem ist der 56-Jährige Schauspieler und Coach. "Die Chemie zwischen uns hat gleich gestimmt", was für Andreas Jendrusch ein Anlass war, Sommerlatte nach einem professionellen Casting zu buchen.

Für die Technik und den Bühnenaufbau zeichnet sich Max Schweizer verantwortlich. Dass das Theaterstück "Kunst" in Altensteig aufgeführt wird, ist das Ergebnis einer Kooperation mit der Stadt. Zu sehen gab es hier bereits "Fräulein Julie" im alten E-Werk und "Im Namen der Rose" im Alten Schloss.

"Kunst" im Alten Rathaus wird gezeigt am Donnerstag, 18. Oktober, Freitag, 19. Oktober, und Samstag, 20. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 21. Oktober, um 18 Uhr. Tickets gibt es zum Preis von 16 und zehn Euro im Altensteiger Bürgerbüro, Telefon 07453/9 46 10, im Internet unter reservix.de und an der Abendkasse.