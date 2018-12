Altensteig (Württ.) Ehrung der Clubmeister ist für die Jugend der Höhepunkt

Das engagierte Training der Jugendlichen zahlte sich in guten Einzelergebnissen aus, so konnten sich Andrei, Marco und Viviana Kluge durch vordere Plätze in der Kartslalom-Gesamtwertung für den Württembergischen Endlauf qualifizieren und erreichten dort die Plätze 15 und 23 in Klasse 4 und Platz 18 in Klasse 2. Im Automobilslalom, dem sogenannten ADAC-Youngster-Cup, schaffte Jonathan Scheihing beim abschließenden Endlauf auf der Solitude den 9. Rang.