Altensteig (Württ.) Edgar Greule erhält am meisten Beifall

Altensteig. 33 Männer und Frauen, die zehn, 25, 50, 75, 100 und 125 Termine wahrnahmen, wurden von der Stadt Altensteig eingeladen. Bereitschaftsführer Hans Wurster überreichte ihnen eine Urkunde, eine Blutspendernadel und einen Verzehrgutschein. Die Ortsvorsteher der Altensteiger Stadtteile sprachen Glückwünsche aus.

Der Ortsverein hatte erneut Glück mit dem Wetter. Bereits am späten Sonntagvormittag waren alle Plätze unter dem aufgestellten Zeltdach besetzt. Bürgermeister-Stellvertreter Hans Doll bedankte sich für die Bereitschaft, nicht nur einmal, sondern immer wieder Blut zu spenden. Damit würde man "einen außergewöhnlichen Dienst am Nächsten" leisten. Bekanntlich könne Blut nicht künstlich herstellen rief er in Erinnerung.

Gelobt wurde auch der DRK-Ortsverein für die mustergültige Organisation. Männer können sechsmal im Jahr Blut spenden und Frauen viermal.