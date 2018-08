Altensteig (Württ.) Diebstahl von Whisky als "Kurzschlusshandlung"

Am 27. März hielt sich der Angeklagte in einem Nagolder Einkaufsmarkt auf und steckte eine Flasche Whisky in die Westentasche, ohne sie zu bezahlen. "Was haben Sie sich dabei bloß gedacht?", wollte Richter Martin Link wissen. "Das war ein Kurzschluss, ich hatte bereits viel Schnaps getrunken", versuchte der Angeklagte den Diebstahl zu erklären. "Konsumieren Sie öfter Alkohol?" Nicht so extrem wie an diesem Tag, beantwortete der Angeklagte die Frage des Richters, der ihn daran erinnerte, in ähnlichem Zustand schon einmal eine Straftat begangen zu haben.

Und Link zählte weitere Verfehlungen auf, die teilweise mit Gefängnisaufenthalten endeten. Die Palette reicht von Diebstahl, Raub und Körperverletzung bis zu versuchter Strafvereitelung, Erschleichung von Sozialleistungen und Sachbeschädigung.

Nachdem der Altensteiger ohne Berufsausbildung bereits auf Baustellen gearbeitet hat, will er sich demnächst bei einigen Firmen der Umgebung bewerben, versicherte er. Zurzeit lebt er von Arbeitslosengeld II – und hat Schulden. Wie viel, konnte der Angeklagte in der Verhandlung nicht sagen. "Ich habe den Überblick verloren."