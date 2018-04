Altensteig (Württ.) Die Wähler haben sich entschieden

Altensteig. Sechs Parteien traten bei den Parlamentswahlen an und buhlten um die Gunst der Stimmen von Schülern, Lehrern und weiteren Wahlberechtigten zur Besetzung von 25 Abgeordneten-Sitzen im Parlament. Überall im Gebäude verteilt, konnten die Wähler sich an den Wahlplakatwänden informieren, soweit sie das nicht schon bei der Kandidatenvorstellung in der Aula getan hatten.

Drei Tage lang freies W-LAN

Zur Wahl stand die CSP (Christophorus State of Altensteig Schülerpartei), die die Grundprinzipien eines echten Staates verfolgt und die unternehmerische Freiheit mit wenig staatlichen Eingriffen propagiert. Daneben war "Die Ordnung" angetreten. Sie will den Staat vor illegalen Einwanderern schützen und Arbeit für alle anbieten. Die FSP (Freie Schüler Partei) setzt auf Kreativität mit mehr Sport- und Musikangeboten und während der Projektdurchführung drei Tage lang freies W-LAN. Die Partei "MIX" (Mix im x) will Pfandflaschen sammeln und ein kleines Theater aufführen. "ProPART" steht für Chancengleichheit in der Wirtschaft, vor allem in kleinen Unternehmen. Unterhaltung durch Musiker und ehemalige Schüler sowie Klassenzimmer im Grünen und Tischtennisplatten sind ihr Anliegen. Die "SPG" (Soziale Partei für Gerechtigkeit) fordert Jobs für alle bei fairer Bezahlung und will Trennsysteme beim Abfall durchsetzen.