Altensteig (Württ.) Die Sitzplätze werden schnell knapp

Egenhausen. Wenn der MGV Egenhausen zum Konzert einlädt, strömen die Besucher in Scharen. So war es auch diesmal – selbst Bürgermeister Sven Holder musste sich sputen, um wenigstens einen Platz in der hinteren Reihe zu ergattern.

Für die Beliebtheit gibt es viele Gründe. Das fängt beim quirligen Sängerchef Bernhard Brenner an, der schon bei der Begrüßung gute Laune verbreitet. 33 Männer – so viele waren es am Samstagabend – sind schon allein von der Zahl her stimmgewaltig.

Dann hat der Liederkranz mit Andreas Kramer aus Wildberg einen Opernsänger als Dirigent, der seine Sänger fordert aber nicht überfordert, bei der Programmauswahl ein Händchen hat und bei jedem Konzert mit einer "Überraschung" aufwartet.