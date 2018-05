Altensteig (Württ.) Die Situation erörtert

Dem sei nicht so, betont Manfred Keller, dritter Vorsitzender des Gesamtvereins TSV Altensteig, und teilt zur Abteilungsversammlung der Fußballer mit: "Christian Raddes letzter Kassenbericht fiel ernüchternd aus. Im Geschäftsjahr sei aufgrund besonderer Umstände um einiges mehr ausgegeben worden. Wegen einer weiteren Kreditaufnahme wird das Thema in der Hauptversammlung des Gesamtvereins am 22. Juni angesprochen. Im Vorfeld hatten sich Manfred Keller und Christian Radde mit Bürgermeister Gerhard Feeß über die Situation in der Fußballabteilung und sich daraus ergebende Fragen ausgetauscht. Sicherheiten kann die Stadt nur bei investiven Maßnahmen stellen, nicht aber in einer Verlustfinanzierung. Bei einer Rückgabe der Sportanlagen würde der Zeitwert des Eigentums der Abteilung erstattet."