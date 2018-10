Altensteig (Württ.) Die Besucher schauen und probieren

Mit einem kleinen Stand war Andrea Lehnhardt aus Nagold dabei. Auf dem Tisch lagen viele selbst gefertigte Naturkränze.

Nicht fehlen darf in Walddorf der 1. Sensenmähverein Baden-Württemberg mit seiner Vorsitzenden Lore Seebacher aus Garrweiler. Gezeigt wurde unter anderem die fachgerechte Bearbeitung der Schneide, in der Fachsprache Dengeln genannt.

Heißbegehrt sind jedes Jahr die Apfelküchle des CVJM Walddorf. Ausgebacken wurden 2000 Portionen. Der Erlös ist für die Jugendarbeit des christlichen Vereins bestimmt. Bewirtet wurden die Gäste außerdem vom heimischen Musikverein und der Feuerwehrabteilung mit Hackbraten, Maultaschen, Zwiebelberda aus dem Backhaus und Süßmost. Auch die 50 Kuchen und Torten fanden guten Absatz.

An der historischen Saftpresse wurde frischer Apfelsaft gepresst. Kinder durften an der Kurbel drehen. Spaß gemacht hat eine Kutschfahrt mit Sven Genkinger. Fledermaus-Sachverständiger und Hornissenfachberater Karl-Heinz Gänssle aus Egenhausen und Florian Sievers aus Wart, beide Vorstandsmitglieder des Nagold-Altensteiger Naturschutzbundes NABU informierten über Vögel, Wildbienen, Wespen und "sehr nützliche Hornissen, die auch nachts Insekten jagen". Beim Spaziergang unter Leitung von Fachwart Olaf Höger-Martin über den benachbarten Streuobstpfad erfuhr man viel Wissenswertes. Wer wollte, konnte auf dem Wiesengelände Ziegen vom Altensteiger Berghof Klussmann und Kälbchen von Landwirt Rolf Kirn aus Monhardt betrachten und streicheln.

Eine Attraktion ist jedes Mal die Obstschau in der Gemeindehalle. In 100 Flechtkörben lagen rund 125 unterschiedliche Apfelsorten mit teilweise exotischem Namen (Melrose, Resi, Rote Sternrenette). Und die Birnennamen Conference, Condo und Semmelbira haben bestimmt einige Besucher zum ersten Mal gehört. Elfriede Stickel aus Walddorf stellte diesmal Dörrobst – unter anderem Speierling, Zierquitte und Gojibeere – in Körben, Flaschen und einem besonderen Dörrapparat vor. Am Halleneingang hatten Imker Waldemar Walz aus Walddorf sowie Obst- und Kleinbrenner Fritz Kalmbach aus Spielberg ihren Stand aufgebaut. Der eine hatte zehn unterschiedliche Sorten Honig in Gläsern auf dem Tisch stehen, der andere in abgefüllten Flaschen 40 selbsterzeugte Edelbrände und Likore, teilweise im Eichenfass gereift.

Mit volkstümlichen Klängen unterhielt stundenlang die Trachtenkapelle Spielberg. Man konnte sich auch einen Titel wünschen. Am Abend zeigte sich Cheforganisatorin Adelheid McMiken mit den Angeboten und der Besucherzahl sehr zufrieden - zumal es im Gegensatz zum vergangenen Jahr nicht geregnet hat.