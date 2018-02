Altensteig (Württ.) Der Aufbruch in Richtung Digitalisierung

Altensteig. Eigentlich soll es an diesem Morgen um den 20. Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" gehen, der am 22. und 23. Februar 104 Jungforscher vor allem aus den Kreisen Calw, Freudenstadt, Enz, Rottweil und Zollernalb mit insgesamt 57 Experimenten nach Altensteig locken wird. Ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Wettbewerbs im Nordschwarzwald, an dem auch Grundschüler und Auszubildende teilnehmen werden.

Eine Erfolgsgeschichte, an der auch Hauptsponsor Boysen aus Altensteig seinen Anteil hat. Für Rolf Geisel, den Geschäftsführer des Unternehmens, ist die Unterstützung des Projekts nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern auch des Herzens. Ein Fakt, den er nicht müde wird zu betonen.

Doch bei aller Zuneigung zum Wettbewerb ist Geisel auch ein Mann, der in die Zukunft schaut – in die Zukunft seines Unternehmens genauso wie in die der Region und in die von "Jugend forscht". Und bei diesem Blick stört den Unternehmer eines ganz besonders: "In der Region haben wir den Weg in die Digitalisierung noch nicht so ganz gefunden", so Geisel beim Pressegespräch zu "Jugend forscht". Durch sie werde sich die Lebensweise der Menschen grundlegend ändern – auch in seiner eigenen Firma. "In Sachen Digitalisierung muss bei uns mehr Bewegung rein, da muss Massives passieren", fordert Geisel an diesem Vormittag und sieht in dieser Frage auch ein Problem in den Schulen. Auf der Suche nach einem schulischen Kooperationspartner für das Boysen-Entwicklungszentrum in Nagold habe man nur eine Schule in der Region gefunden, in der Informationstechnik gelehrt werde: die Doertenbach-Schule in Calw, mit der man nun auch tatsächlich kooperieren werde, so Geisel. Im Oberen Nagoldtal habe man vergebens gesucht.