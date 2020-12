Altensteig (Württ.) Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück

Der Angeklagte soll seine Frau am 9. und 27. November vergangenen Jahres geschlagen, den Sohn am 18. Dezember tätlich angegriffen und einen Tag später mit einer Pistole bedroht haben.

In der langjährigen Ehe gab es offenbar zunehmend Probleme. Der Rentner warf seiner Frau in der Verhandlung vor, in letzter Zeit öfter alkoholisiert gewesen zu sein. Beim Auszug aus der gemeinsamen Wohnung habe sie "in einem unbeobachteten Augenblick" das Sparbuch mit einem Guthaben von 100 000 Euro an sich genommen. Den Vorwurf, er habe seiner Frau mit der Faust einen Hieb auf das Gesäß verpasst und sie beim zweiten Vorfall mitten in der Nacht im Schlafzimmer verletzt, wies er entschieden zurück.