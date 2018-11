Altensteig (Württ.) De’Ignis-Pläne stoßen auf Skepsis

Altensteig - Die Psychiatrische Fachklinik De’Ignis möchte in der Altensteiger Oberstadt weitere Räumlichkeiten nutzen. Und die Anwohner des Wohngebiets wollen nicht in ihrer Ruhe gestört werden. Diesem Ziel ist man in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses ein Stück nähergekommen.