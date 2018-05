Altensteig (Württ.) Das älteste Modell ist 88 Jahre alt

Mehr als 80 Fahrzeuge mit Vollrahmen, alles blitzblank geputzte Oldtimer, tuckerten entweder auf den eigenen vier Rädern auf das Gelände oder wurden auf einem Hänger transportiert. Was nicht weiter verwundert, wenn man weiß, dass einige der Teilnehmer aus dem Norden Deutschlands kamen, andere aus der Grenzregion zur Tschechoslowakei und wieder andere aus Bayern. Mit 50 oder 60 PS unter der Haube hätte die Anfahrt gut und gerne ein bis zwei Tage gedauert. Nach dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch am Freitag wurden die chromblitzenden Veteranen am Pfingstsamstag auf den Parkplatz des Kongresszentrums kutschiert und von allen Seiten betrachtet.

Passanten winken zu

Das älteste ausgestellte Fahrzeug war ein Mercedes 260 Cabrio, Modell Stuttgart aus dem Jahr 1930. Besitzer ist Gustav Meiswinkel aus Siegen. Er hatte den Sechszylinder mit 2,6 Litern Hubraum für die 380 Kilometer lange Strecke auf einen Hänger geladen. Meiswinkel informierte mit großem Vergnügen über das Innenleben seines Schmuckstücks.