Altensteig (Württ.) Corona-Krise: Patienten sagen Termine aus Angst vor Ansteckung ab

Aus Angst vor Ansteckung seien Termine in den vergangenen Tagen abgesagt oder verschoben worden, schildern Andrea und Jürgen Rentschler die Lage. Überwiegend würden sie jetzt Patienten mit akuten Schmerzen behandeln. Durch die schnelle Weiterleitung in ein Behandlungszimmer werde dafür gesorgt, dass sich im Wartebereich nicht mehr als eine Person aufhält. Die Inhaber der Praxis in der Rosenstraße 19 schützen sich vor der Epidemie nach eigener Aussage mit Desinfektionsmitteln und "selbst genähtem" Mundschutz, weil auf dem Markt augenblicklich keine medizinischen Masken zu bekommen seien.

In der Praxis Engel kümmern sich normalerweise vier geschulte Mitarbeiterinnen um die Wiederherstellung der Gesundheit. "Wegen Corona arbeiten wir auf Sparflamme", beschreibt Sabine Engel die aktuelle Situation. Will heißen: Die Öffnungszeiten wurden reduziert und die Inhaberin ist augenblicklich allein an Bord.