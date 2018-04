Dieser Tage stand auch in der Evangelischen Johanneskirche in Walddorf die Konfirmation an. Die hintere Reihe zeigt: Paul Held, Ben Skott, Mattis Dietsch, Nils Thieme, Alexander Seeger, Leon Klaiss, Laurin Brenner. Vordere Reihe: Jule Thieme, Marie Schuler, Jessica Ruta, Kim Alber, Isabell Schäfer, Leonie Wassermann. Die Konfirmanden haben mit der Geschichte von Jakob erzählt, wie Ehrgeiz und der Wunsch nach Segen in dessen Leben ineinandergegriffen haben, und wie man dem Segen Gottes nachjagen könne. Diesen Gedanken hat Pfarrer Krückels in der Predigt aufgenommen und vertieft. Der Posaunenchor und der Chor im Takt, angereichert durch Eltern und Paten, haben den feierlichen Gottesdienst musikalisch umrahmt. Foto: Schlumberger