Altensteig (Württ.) Chor hat künftig zwei Dirigenten

Der Stabwechsel fand im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Remigiuskirche in Altensteigdorf statt. "Ich habe wichtige und bereichernde Erfahrungen gesammelt", erklärte der Abiturient des Altensteiger Christophorus-Gymnasiums bei seiner offiziellen Verabschiedung. Im August reist der 19-Jährige nach Kenia. Beim Missionswerk Diguna "werde ich unter anderem bei technischen Einsätzen in abseits gelegenen Dörfern eingesetzt", ließ er die Kirchgänger wissen. Und versprach Rundbriefe zu schreiben, wie es ihm während seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in Afrika ergeht.

"Wir haben ihn ins Herz geschlossen", gab Chorsprecherin Susanne Winter gerne zu. Dabei sei man anfangs skeptisch gewesen: "Einen 16-jährigen Dirigenten hatten wir noch nie." Dominik habe es verstanden, Proben kurzweilig zu gestalten, "und er hat mit uns schöne Lieder einstudiert".

Elfriede Seeger, Susanne Lutz, Gerhard Kaufmann und Jasmin Lutz sprachen Segensgebete. Pfarrerin Jung überreichte Lämmle einen Stick ("im Flugzeug darf man nicht viel Gepäck dabei haben") mit Musikaufnahmen und nahm die Gelegenheit zum Anlass, sich beim Altensteiger Gymnasium dafür zu bedanken, das im Musikzug Nachwuchsdirigenten ausgebildet werden. Dass der Kirchenchor Überberg-Altensteigdorf künftig zwei Dirigenten hat, hängt mit Termingründen zusammen.