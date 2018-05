1200 Schüler fahren täglich in neun Buslinien zum Unterricht nach Altensteig. Damit es unterwegs gesittet zugeht, kein Sachschaden angerichtet wird und Streitereien unterbleiben, gibt es seit elf Jahren in Altensteig ein schulübergreifendes Projekt: die Ausbildung zum Busbegleiter (BAS). Siebtklässler des Christophorus-Gymnasiums, der Friedrich-Boysen-Realschule und der Hohenberg-Werkrealschule wurden an zwei Tagen im Bürgerhaus von Oberkommissar Wolfgang Helmling ausgebildet und von Lehrern der unterschiedlichen Schularten, Schulsozialarbeiter Thomas Podbielski und dem Fahrercoach des Busunternehmens BVN aus Calw betreut. Am Freitag erhielten neun Schüler vom Gymnasium, 29 von der Realschule und sechs von der Werkrealschule ihre Erkennungszeichen überreicht: eine neongelbe Warnweste, einen Ausweis und ein Zertifikat. Vermeidung von Gewalt und Fehlverhalten durch rechtzeitiges Einschreiten, Gewährleistung einer stressfreien Busfahrt zur Schule und auf dem Heimweg wurden bei der Abschlussveranstaltung im Musiksaal der Realschule als Positivum angeführt. Außerdem "wird die Teamfähigkeit gesteigert und das Selbstbewusstsein gestärkt" erklärte geschäftsführender Schulleiter Klaus Ramsaier in seiner Ansprache. Dass sie "Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen" war Bürgermeister Gerhard Feeß wichtig zu erwähnen. Betriebsleiter Christoph Girrbach vom Busunternehmen VBN berichtete, dass seit dem Einsatz der Busbegleiter die Zahl der Sachbeschädigungen im Fahrzeug spürbar abgenommen haben. Für Polizeihauptkommissar Dieter König ist BAS "ein absolutes Erfolgsprojekt". Foto: Köncke