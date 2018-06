Altensteig (Württ.) Brücke wird saniert

Altensteig (kö). In der Oberen Talstraße ist die Holzbrücke über die Nagold seit längerer Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Besonders Spaziergänger, die an den Wochenenden auf dem Dekra-Parkplatz ihr Auto abstellen und nach dem Übergang in Richtung Zinsbachwiesen unterwegs sind, bedauern das. Der Vorsitzende des Altensteiger Fischereivereins, Peter Broschk, würde sich über eine Reparatur ebenfalls freuen, weil zum jährlichen Fischerfest an der Garrweiler Brücke viele Besucher diesen Weg wählen, weil am Weiher nur wenige Stellplätze zur Verfügung stehen.