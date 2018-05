Altensteig (Württ.) Blautopf und Naturseife

Von dort ging es auf Tour mit dem Blautopfbähnle vorbei am Blautopf, wo magisches Blau und Grün schier unvergleichlich ineinander fließen und die Steinskulptur am Ufer an die von Eduard Mörike erzählte "Historie von der schönen Lau" erinnert.

Die Weiterfahrt führte durch Gerhausen und vorbei am ehemaligen Steinbruch mit herrlichem Blick über das Blautal zur Waldgaststätte Schillerstein. Nach der Mittagseinkehr traten die Ausflügler die Rückfahrt an. Bei herrlicher sonnendurchfluteter Aussicht führte die Bähnlestour durch die idyllischen Trockentäler Höllental und Riedental ins Aachtal und vorbei an zauberhaften Felsformationen wie "Küssende Sau", "Sirgensteinhöhle", "Geißenklösterle" zurück nach Blaubeuren.

Dann ging es durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb zum Lagerhaus Lauter. Angeregte Gespräche folgten beim Probieren der Kaffeespezialitäten und Köstlichkeiten. Beim Stöbern in der Seifenmanufaktur wurde Naturseifen aus eigener Produktion gefunden. Die Chocolaterie bot handgemachte Köstlichkeiten aus Kakao von fair produzierten Plantagenschokoladen von Kleinbauernkooperativen Costa Ricas und Ecuadors.