Altensteig (Württ.) Besucherzahl weit hinter Erwartungen

Altensteig. Bestbesuchter Film war "Das bescheuerte Herz" gleich zu Beginn, am wenigsten Resonanz fand das Außenseiter-Drama "Wunder". Dass der Auftaktfilm "Das bescheuerte Herz" auf großes Interesse stoßen würde, hatte man erwartet, nicht aber, dass 430 Zuschauer bei milden Temperaturen im Rund des Amphitheaters sitzen würden.

Der gute Besuch weckte Erwartungen, die magische Zahl von 3000 Kinogängern zu erreichen und vielleicht sogar zu übertreffen. Für die "Geschichte von einem Weg" wurden 190 Eintrittskarten verkauft. Beim Kinder- und Jugendfilm "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" hatte man an einem Freitagabend mit mehr als 135 Zuschauern gerechnet. In anderen Städten sei "Mamma Mia 2: Here we go again" sehr gut gelaufen, bekamen die Kulturamtsmitarbeiter Sascha Wittich und Christa Haizmann-Broschk gesagt und nahmen den musikalisch angereicherten Streifen mit Meryl Streep und Pierce Brosnan ins 14-tägige Open-Air-Programm. Mit 117 Besuchern fiel die Resonanz bei kühlen Temperaturen dann aber doch bescheiden aus.

Danach regnete es nahezu jeden Tag und die Zuschauerzahlen gingen rapide zurück. Bei "Shape of Water" saßen 50 Unentwegte im Amphitheater, bei "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" acht Zuschauer mehr, und beim Zeichentrickfilm "Steinzeit bereit" waren es auch nur 60. Der absolute Tiefpunkt mit nur 20 Kinogängern unter freiem Himmel war das Drama "Wunder", das die Geschichte e Jungen, der seit seiner Geburt ein entstelltes Gesicht hat. Der Neowestern "Hostiles" war mit 31 Besuchern ebenfalls eine Enttäuschung.