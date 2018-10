Altensteig (Württ.) Besucher schlemmen bei Naturparkmarkt

Es war der erste "Tag der offenen Rathaustür" seit der Einweihung des Gebäudes, so Sascha Wittich vom Kulturamt. Allen Interessierten war damit die Möglichkeit geboten, sich im Rathaus umzuschauen, mit Mitarbeitern der Verwaltung zu sprechen, sich über eine Ausbildung hier zu informieren oder etwas über aktuelle Projekte zu erfahren.

Einige Kinder erfreuten sich an der Rathaus-Rallye. In fünf Stationen ging es einmal durchs ganze Gebäude. Auf ihrem Weg durften die Kinder auf den Stuhl des Bürgermeisters sitzen, ein Altensteig-Quiz lösen, Baustellenbilder malen, die Anzahl von Gummibärchen in einem Glas schätzen und "Heißer Draht" spielen.

Im Erdgeschoss duftete es indes nach frischen Äpfeln. Obstsortenbestimmer Eckhart Fritz von der Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg half beim Bestimmen von mitgebrachten Äpfeln und Birnen. Eine Obstschau verschaffte einen Überblick über die große Sortenvielfalt. An der mobilen Saftpresse konnten die Besucher eigene Äpfel mitbringen, pressen lassen und "Bag-In-Box" wieder mit nach Hause nehmen.

30 Geschäfte locken mit Sonderaktionen

An den Rathauswänden konnte ein letztes Mal die Ausstellung des letzten Quartals bestaunt werden. Einige Besucher blieben stehen und warf noch einmal einen Blick auf die Werke von Paul Gorski.

Etwa 30 ortsansässige Geschäfte in der Post-, Rosen- und Bahnhofsstraße waren beim verkaufsoffenen Sonntag dabei. Manche trumpften mit Rabatt- oder Sonderaktionen wie Probenausschank oder gratis selbst gemachtem Käsekuchen, den Kunden vorbeigebracht hatten.

"Die Kombination mit dem Markt funktioniert ganz toll", meinte Werbering-Vorsitzender Uwe Seeger. Besucher aus der ganzen Region kämen vorbei.

Als zusätzliche "Aktionen im Städtle" hatte die Kunsthalle ihre Türen geöffnet. Am Morgen fand ein Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche statt. Die Diakonie lud in ihre noch recht neuen Räumlichkeiten "Im Brunnenhäusle 3" zur Besichtigung, Kaffee und Kuchen, Kinderschminken sowie Informationen zur häuslichen Pflege und Versorgung ein.