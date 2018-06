Altensteig (Württ.) Bekannte Künstler und lokale Größen

Ein Jubiläum feiert in diesem Jahr auch das 25-köpfige Flötenensemble Con Vivo aus Altensteig. Unter Leitung von Monika Früchtl wird am Freitag, 13. Juli, im Bürgerhaus Henry Purcells "Fairy Queen" aufgeführt. Mitwirkende sind Birgit Heintel als Erzählerin und Thomas Früchtl mit einem Schattenspiel. Einen Tag vorher lassen das Jugendmusikorchester und das Altensteiger Kammerorchester im Bürgerhaus französische Komponisten hochleben.

Heiß her geht es beim Open-Air-Rockkonzert am Samstag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr im Altensteiger Schlossgarten, wenn die Rockformation Dr. Gonzo auf die Black Forest Brass Band trifft. Zum Instrument greifen außerdem Florian Engelhard (Gitarre), Raph Gündel (Saxophon) und der gebürtige Altensteiger Trompeter Axel Dorner, der seit über 30 Jahren in Köln lebt und beim Musiksommer 2018 einen zweitägigen Workshop (13. und 14. Juli) leitet. Florian Lauss studiert Operngesang. Zusammen mit den Nachwuchsmusikerinnen Vivian Epple und Miriam Jung sowie Musiklehrerin Uta Kabella (Blockflöte) geben sie am Mittwoch, 18. Juli, im Bürgerhaus ein "Heimspiel". Die Friedrich-Boysen-Realschule bereichert am Donnerstag, 19. Juli, die Reihe mit ihrem Orchester, ihrer Band und ihrem Chor. Unter Leitung von Daniela Herwanger und Martin Butz werden "große Klänge von tollen Filmen" im Bürgersaal zu hören sein. Die von Tobias Steeb geleitete Früherziehung an der Altensteiger Musikschule gibt am Samstag, 21. Juli, um 14.30 Uhr im Bürgersaal ihre Abschlussvorstellung.

Matinee mit der Stadtkapelle Altensteig

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Musiksommers sind eine Matinee mit der Stadtkapelle Altensteig unter Leitung von Josef Stritt (Sonntag, 15. Juli, im Schlossgarten), das Workshop-Konzert des Landesjugend-Barockorchesters unter Leitung von Gerd-Uwe Klein mit Musik der Komponisten Händel und Graupner (Freitag, 20. Juli, Remigiuskirche Altensteigdorf), der Auftritt der Young Brass auf dem Altensteiger Wochenmarkt (Samstag, 21. Juli, 10 Uhr), der Christophorus-Kantorei, des Christophorus-Kinderchors und des Landesjugend-Barockorchesters (Samstag, 21. Juli, 20 Uhr, Schlossgarten) und zum Abschluss Blasmusik der Trachtenkapelle Spielberg am Sonntag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Am gleichen Tag beginnt um 16 Uhr das Wandelkonzert durch die Altensteiger Altstadt mit musikalischen Etappenzielen und Moderationen der Schauspieler Andreas Jendrusch und Birgit Heintel.