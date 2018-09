Altensteig (Württ.) Beim größten Kürbis streikt die Waage

Der samstägliche Wochenmarkt lockte dieses Mal gleich mit mehreren zusätzlichen Aktionen. Zwischen den Marktbeschickern hatten Bauern aus den umliegenden Orten ihre heimischen Produkte in Form eines Bauernmarktes angeboten. Heimisches Gemüse und Obst vom eigenen Acker lockten die Käufer an. Marmeladen und Sauerkonserven konkurrierten mit Schwarzwälder Edelbränden aus Spielberg um die Wette. Jäger Bent Ziegler aus Grömbach offerierte Wildprodukte aus heimischen Regionen. Neben Fleisch und Wurstprodukten von Reh, Hirsch und Wildschwein konnte man auch Honig kaufen.

Das kostenlose Marktfrühstück, bei dem die einzelnen Marktbeschicker für die Besucher die Zutaten bereithielten, wurde musikalisch umrahmt von Martin Spreng an der Drehorgel. Neben Brötchen, frischem Kaffee, Wurst und Käse, gab es dieses Mal auch eine frisch zubereite Champignon- und Gemüsepfanne. Die zahlreichen Besucher hatten es sich an der langen Markttafel bequem gemacht und genossen das Frühstücksangebot in Gesellschaft.

Inmitten des Treibens wurden zahlreiche Kürbisse in unterschiedlichen Größen angeliefert, gewogen und mit dem dazugehörigen Namen beschriftet. Eine stattliche Anzahl der großen Gewächse, die alle aus dem im Frühjahr verteilten Saatgut entstanden sind, konnte auf dem Marktplatz bestaunt werden. Die Preisverleihung stand im Mittelpunkt des Samstagsmarktes.