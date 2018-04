Altensteig (Württ.) Beim dritten Anlauf endlich erfolgreich

Sechsstelligen Betrag durch Eigenleistungen gespart

Außerdem bedanke sich der Rathauschef bei den Angehörigen der Feuerwehr Wart, die durch Eigenleistungen – unter anderem Einbau der Küche im Schulungsraum – einen sechsstelligen Betrag eingespart hätten. Dadurch und weil staatliche Zuschüsse gewährt werden, müsse die Stadt nur noch die Hälfte der Baukosten von knapp 700 000 Euro aufbringen, hatte Theurer nachgerechnet. Dass die meisten der 25 Aufträge für den Neubau an Firmen aus der Region vergeben wurden, ließ er in seiner Ansprache nicht unerwähnt – genau so wie die Tatsache, dass es während der Bauzeit keine Unfälle gegeben habe.

Abteilungskommandant Simon Großmann hofft, dass der Zuschussbescheid für das in Aussicht gestellte Löschfahrzeug LF10 bald eintrifft.

Für den stellvertretenden Kreisbrandmeister Volker Renz wurden mit dem "rundum gelungenen Neubau" die Arbeitsbedingungen "wesentlich verbessert".

Klaus Ziegler vom Feuerwehrkreisverband Calw ging auf die zweimal abgelehnten Förderanträge ein. Das Land habe jährlich nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung, das aufgrund vieler Wünsche schnell ausgeschöpft sei.

Pfarrer Andreas Esslinger ist "Feuer und Flamme" für die Feuerwehr Wart. Den Einsatzkräften wünschte er, dass sie "immer gesund und heil" von ihren brenzligen Einsätzen zurückkehren.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von den Musikern des Posaunenchors Wart unter Leitung von Martin Hinderer. Mit ihrem ersten Stück "Probealarm" sorgten sie direkt für die richtige Stimmung

Beim Tag der Begegnung am Sonntag konnte sich die interessierte Bevölkerung beim Rundgang ein Bild vom Neubau machen.

Altensteig

