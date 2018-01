Altensteig (Württ.) Bei Jugendkapelle wird über Kooperation nachgedacht

Dass Gerlach nach 15 Jahren seinen Posten abgibt, begründete der Montageleiter einer großen Altensteiger Firma im Gespräch mit unserer Zeitung mit beruflichen Herausforderungen.

Schriftführerin Jutta Steudinger berichtete von Auftritten des Orchesters in Langenrain am Bodensee, in Rexingen und beim Apfelfest in Walddorf. Außerdem beteiligten sich das Orchester am Festumzug in Spielberg – die Trachtenkapelle feierte ihren 90. Geburtstag.

Aktuell besteht der Verein aus 36 aktiven und 71 fördernden Mitgliedern. Bei 41 Proben wurde an der Qualität gefeilt. Weil kein Konzert stattfand, waren es 15 weniger als üblich. Fast immer zur Stelle war Günther Steudinger – dafür gab es bei der Hauptversammlung Beifall.

Dirigent Ulrich Schnaidt war nicht ganz zufrieden. Der Probenbesuch mit durchschnittlich 17 Musikern müsse besser werden, man könne private Termine auch mal verlegen, um nicht verhindert zu sein – oder "wir ziehen die Probe nach Absprache vor". Zurzeit sei es so, "dass wir manche Stücke nicht spielen können".

Die Jugendleiterinnen Maria Kirn und Jasmin Walz beklagten den Abgang von zwei Jugendlichen im vergangenen Jahr, damit sei die Zahl der Jungmusiker auf fünf geschrumpft. Man müsse sich ernsthaft überlegen, mit einer anderen Jugendkapelle zu kooperieren. Schatzmeisterin Jutta Steudinger berichtete von einem respektablen Überschuss in der Kasse. Haupteinnahmequelle sei die Beteiligung des Vereins am Altensteiger Weihnachtsmarkt gewesen.

Für das laufende Jahr stehen bereits einige Termine fest. Am Sonntag, 11. März, findet um 16 Uhr in Walddorf wieder ein Frühjahrskonzert statt. Am 17. März richtet der Musikverein die Hauptversammlung des Blasmusik-Kreisverbandes Calw aus, am 8. April spielen die Musiker im Seniorenheim "Emmaus" zur Unterhaltung auf. Am Walddorfer Dorffest (23. Juni) ist der Musikverein ebenfalls beteiligt. Das traditionelle Sommerfest findet am 7. und 8. Juli statt. Zum Rettichfest in Neubulach packen die Aktiven am 14. Juli ihre Instrumente ein.