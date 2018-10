Altensteig. Eine 18-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 11.35 Uhr mit ihrem Auto die Dorfer Straße in Richtung der Altensteiger Ortsmitte. In einer Linkskurve streifte sie mit dem rechten Vorderrad ihres Fiats den Bordstein. Dadurch erschrak sie so, dass sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abkam und über den Bordstein fuhr. Hierdurch wurde das Auto so angehoben, dass es über die Schutzplanke schanzte und anschließend mit der Front am dortigen Abhang zwischen einer Birke und der Schutzplanke feststeckte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Nagold gebracht. An ihrem Fiat entstand ein Schaden von 3000 Euro und an den Schutzplanken von 500 Euro.