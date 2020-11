Altensteig (Württ.) Ausstellung von Kunsthandwerk

Seitdem hängen und stehen auf den Tischen in dem früheren NKD formschöne Schalen, Sterne, Kerzen, Tierfiguren, Weihnachtskrippen, Leuchten, Hocker, Schemel, Krippen, Sterne und Skulpturen aus gedrechseltem Holz und Keramiken. An der Kunstausstellung beteiligt sind aus Altensteig Heinrich Wille, Claus Stirm, Ulrike Krause und Birgit Kalmbach, aus Spielberg Wolfgang Schulte, aus Neubulach Detlef Döhring, aus Emmingen Roland Walter und aus Rohrau Siegfried Schmid.

Geöffnet ist die Kunstausstellung das nächste Mal am kommenden Dienstag, 1. Dezember von 14.30 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 2. Dezember von 9 bis um 12 Uhr, am Freitag, 4. Dezember von 14.30 bis 17 Uhr und am Samstag, 5. Dezember von 9 bis um 12 Uhr.