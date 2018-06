Altensteig (Württ.) Ausflügler rasten am Titisee

Nach einem kurzen Aufenthalt am See stiegen die Ausflügler in die "Zäpflesbahn. Die einstündige Bahnfahrt führte durch eine Naturlandschaft mit alten Schwarzwaldhäusern, ehemaligen Sägereien und hochgelegenen, urigen Gastwirtschaften Unterwegs erhielten die Ausflügler eine Reihe interessanter Informationen.

Weiter ging die Reise nach Triberg. Dort gab es Mittagessen eingenommen, und es blieb Zeit, die bekannten Wasserfälle mit einer Fallhöhe von 163 Metern aus nächster Nähe zu betrachten. Nächster Halt war die Dorotheenhütte in Wolfach. Wer wollte, konnte Mundbläsern beim Gravieren und Schleifen unterschiedlicher Gläser zuschauen, im Museum kostbare Einzelstücke kaufen und Kaffee trinken.

Auf der Heimfahrt stimmten die Altensteiger lustige Lieder an und verspeisten die letzten von Sofie Raisch gebackenen Krapfen. Nächste Veranstaltung des AWO-Ortsvereins ist am Samstag, 30. Juni, ein Turnier auf dem Altensteiger Minigolfplatz. Außerdem will man die im hinteren Teil der Anlage aufgestellten Fitnessgeräte testen und den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen. Vom 8. bis 15. Juli reisen angemeldete Teilnehmer in den Bayerischen Wald. Vor der Sommerpause wird am 28. Juli zum Grillfest eingeladen.