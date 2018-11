Altensteig (Württ.) Aufgeladen oderaufgesprungen?

Altensteig. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Weil die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben machen, hoff die Polizei nun, dass Zeugen Licht in die Sache bringen können. Ein 47-Jähriger gibt demzufolge an, er habe einen 39-Jährigen, der ihm Geld schuldet, in dessen Fahrzeug sitzen sehen. Als er auf ihn zuging, um das Geld zurückzuverlangen, sei dieser losgefahren und habe ihn auf die Motorhaube "aufgeladen". Erst nach mehreren Metern habe der 39-Jährige abgebremst, so dass der 47-Jährige von der Motorhaube gerutscht und zu Boden gefallen sei. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und habe versucht, ihn zu schlagen. Der 39-Jährige streitet dies nach Polizeiangabe ab. Nach seiner Darstellung habe sich der 47-Jährige auf die Motorhaube geworfen, um ihn am Wegfahren zu hindern. Er habe lediglich Gas gegeben, ohne dabei loszufahren zu sein. Daraufhin sei der 47-Jährige erschrocken, vom Pkw weggegangen und habe geschrien.

Wer dazu Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07453/9 32 04 60 mit dem Polizeiposten Altensteig in Verbindung zu setzen.