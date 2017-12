Altensteig (Württ.) Auf alten Steigen und neuen Wegen

Altensteig. Das "Stadtentwicklungskonzept 2025" ist auf den Weg gebracht. Mit der Neugestaltung des Postplatzes und dem Abriss des Gasthauses "Goldener Stern" sind erste konkrete Maßnahmen eingeleitet worden. Jetzt will die Stadt am nächsten großen Rad drehen. Der Vorschlag von Bürgermeister Gerhard Feeß, sich um die "kleine" Gartenschau zu bewerben – zuletzt fand sie dieses Jahr in Bad Herrenalb statt – stieß im Altensteiger Gemeinderat auf Zustimmung.

Für die Erstellung der nötigen Unterlagen wurde daraufhin das Freiraum-Planungsbüro Sigmund in Grafenberg beauftragt.

Um die Einwohner über das Vorhaben zu informieren, hatte die Verwaltung zu einer öffentlichen Veranstaltung in den Bürgersaal eingeladen. Diplom-Ingenieur Jörg Sigmund stellte Kernpunkte der Planungen und ihre praktische Umsetzung vor. Unter der Überschrift "Auf Altensteig(en) und Neuen Wegen" spielte er gleich zu Beginn darauf an, dass es in der Stadt 70 Treppen mit 17 000 Stufen gibt, die in den Gestaltungsprozess mit einbezogen werden.