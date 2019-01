Altensteig (Württ.) Auch die Dekra meldet Interesse an

Altensteig. Gegenwärtig werden das Hochhaus in der Wildbader Straße, das Dekra-Hotel (ehemals "Sonnenbühl"), die Schulungsräume der Dekra und das Congress-Center (CCW) mit rund 400 000 Litern Heizöl beliefert. Die Anlagen stehen zur Sanierung an. Aus Klimaschutzgründen favorisiert die Kommune eine andere Energieform. Der technische Leiter der Altensteiger Stadtwerke, Günther Garbe stellte in der Ausschusssitzung die Beheizung der mehr oder weniger zusammenhängenden Gebäude mit Hackholzschnitzeln in einem Biomassenkessel vor. In Aussicht gestellt wurde der Anschluss weiterer Immobilien in der Birkenäcker- und Rolf-Moll-Straße und damit auch der Hotel-Neubau der Prüfgesellschaft.

Das Projekt "Bioenergiedorf Wart" wurde 2012 in das Klimaschutzkonzept der Stadt Altensteig aufgenommen und vom Gemeinderat verabschiedet. Gespräche mit der Dekra und dem Verwalter der Wohnungseigentümergesellschaft für das Hochhaus wurden bereits geführt. Aufgrund positiver Rückmeldungen beauftragte der Werkausschuss der Stadtwerke das Ingenieurbüro Schuler aus Bietigheim-Bissingen mit der Aufstellung eines Quartierkonzepts. In der Zwischenzeit hat Dekra den Wunsch geäußert, neben dem CCW auch ihr neues Hotel mit diesem Energieträger zu beheizen.

Mit dem Büro Schuler wurden die Konditionen für einen Ingenieursvertrag ausgehandelt. Die Beauftragung soll stufenweise erfolgen. Auf Nachfrage von Ausschussmitgliedern stellte der Stadtwerksleiter klar: Sollten sich im Rahmen der Ausschreibung keine wirtschaftlichen Preise für die Realisierung der Baumaßnahme ergeben, sei in den Wärmelieferungsverträgen eine Ausstiegsklausel enthalten. Weil die Dekra ihr neues Hotel ebenfalls an das neue Wärmenetz anschließen möchte, müsste bis September ein Teilstück der Leitung gebaut sein, gab Garbe im Ausschuss zu bedenken und führte aus: "Über die Heizzentrale des Congress-Centers kann das Gebäude übergangsweise versorgt werden."