Altensteig (Württ.) Arztwechsel: Lampert hört auf

Lampert hat im badischen Bühl das Licht der Welt erblickt, in Sasbach das Abitur bestanden, an der Universität Freiburg Medizin studiert, sich dort einer christlichen Studentengruppe angeschlossen, nach eigener Aussage viel in der Bibel gelesen, Hebräisch und Altgriechisch gelernt. Einen Teil der fünfjährigen Facharztausbildung verbrachte der 49-jährige in der Altensteiger Praxis Krumrey und in der Fachklinik De-Ignis in Egenhausen. Er wurde Mitglied der JMS-Gemeinde, lebte vier Jahre in Jerusalem und arbeitete als Arzt in einem Krankenhaus in Palästina. Die Verbindung nach Altensteig sei aber abgerissen. Als Bernhard Utters aus Altersgründen aufhörte, stieg er 2013 in die Gemeinschaftspraxis mit dessen Frau Ursula ein.

Der Mediziner will sich in Entwicklungsprojekten engagieren

Wie seine Zukunft aussieht? Im Januar und Februar 2020 will Lampert in einem Flüchtlingslager nahe der griechischen Stadt Thessaloniki medizinische Hilfe leisten, danach mit einem evangelischen Pfarrer aus Altensteig eine Reise nach Israel leiten, anschließend auf eigene Kosten maximal zwei Jahre ein Theologisches Seminar in Erzhausen bei Darmstadt besuchen und danach als Mediziner "in Entwicklungsprojekten im orientalischen Kulturkreis arbeiten" lässt der 49-Jährige offen, wo es ihn hinverschlagen wird.

Sein Nachfolger Tim Selzer ist 44 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Söhnen. Seine Eltern leben bis heute in Altensteig. Deshalb hat er auch am Christophorus-Gymnasium das Abitur abgelegt und in Tübingen Medizin studiert. Von der fünfjährigen Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin hat er drei in der Inneren Abteilung des Nagolder Krankenhauses absolviert und "dabei viel gelernt", blickt Selzer bis heute dankbar auf diese Zeit zurück. Seit 2011 praktiziert er in einer eigenen Praxis in Dornstetten. Seine Prioritäten sind klar: "Altensteig ist meine Hauptpraxis, für Dornstetten habe ich einen Arzt eingestellt." Erster Öffnungstag ist am Montag, 7. Januar 2020.