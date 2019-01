Altensteig (Württ.) Arbeitskreis Inka steuert Vorträge bei

"Kultur und Gestalten" ist ein weiterer Bereich im aktuellen Semester überschrieben. Man kann an einem Workshop zum Erlernen der Seidenmalerei und des gitarrenähnlichen Zupfinstruments Ukulele teilnehmen, die Porträt-Fotografie kennenlernen, das kunstvolle Buchbinden und das alte Handwerk Klöppeln. Im Zeichen- und Malatelier brennt an manchen Abenden ebenfalls das Licht.

Das Kleine Theater Altensteig hat mit den Proben für "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry begonnen. Die Premiere findet am Samstag, 30. März, ab 20 Uhr in der Städtischen Musikschule statt. Danach wird das moderne Märchen noch weitere sieben Mal aufgeführt.

In der Kunsthalle kann man Schmieden lernen

Neu im Programm sind das Weidenflechten mit Christiane Schwarz-Bermann (Freitag, 15. Februar) und die Verwirklichung von Kochideen für Kindergeburtstage (Freitag, 29. März, in der Küche der Altensteiger Realschule). Lichtbildervorträge über Naturwunder haben nach wie vor ihr Publikum. "Von Colorado nach New Mexiko und vom Schwarzwald an den Bodensee" lautet die stimmungsvolle Bild-Ton-Präsentation von Andreas Megerle am Mittwoch, 27. Februar, ab 19.30 Uhr im Alten Rathaus.

Die Kunsthalle von Hermann Unsöld ist ebenfalls an der Programmgestaltung beteiligt. Vor 30 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen, und das geteilte Deutschland wurde wiedervereinigt. Im Salon erinnert Botschafter a. D. Werner Lauk in seinem Vortrag am Freitag, 8. Februar um 19.30 Uhr an das geschichtsträchtige Ereignis. Ein Orchester sorgt für die musikalische Umrahmung.

Im Nebenraum befindet sich eine Schmiede. Wer will, kann sich in einem Lehrgang mit der alten Handwerkskunst vertraut machen.

Der Internationale Arbeitskreis Inka beteiligt sich im neuen Semester mit Vorträgen. Behandelt werden unter anderem die Themen Fremdheit, Rassismus, Migration und Menschenrechte.