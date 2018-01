Altensteig Anwohner fürchten um Wohnqualität

Im kleinen Sitzungssaal des Rathauses waren diesmal alle Zuhörerplätze besetzt – hauptsächlich von Anwohnern des Markgrafenwegs, der Auer- und Urbachstraße, die Bedenken gegen die Ausweisung eines Sondergebiets an diesem Standort haben. In ihren Stellungnahmen brachten sie dies deutlich zum Ausdruck. Die Einlassungen wurden in der Sitzung Punkt für Punkt besprochen und – sofern vom Gremium gewünscht – ergänzt oder geändert.

In der geschlossenen Sparkassen- und Volksbankfiliale und dem ehemaligen Lebensmittelgeschäft IK ("Ihr Kaufmann") möchte de’ignis 44 Betten einrichten. Weil in der Klinik psychisch kranke Menschen behandelt werden, können sich Anwohner vorstellen, dass Therapiegeräusche aus dem Garten und Lüftungsgeräusche aus der Küche ins Freie dringen "und damit den Wohnwert einschränken". Ein Sondergebiet, so führen sie ins Feld, würde den bisherigen Charakter des Wohngebiets zerstören. Außerdem habe man beim Bebauungsplan teilweise die zulässige Baulinie überschritten.

Ein Hauptargument sind erwartete Verkehrsprobleme. Weil die vorhandenen Stellplätze in der Auerstraße 2 nur 3,70 Meter tief seien, müssten größere Fahrzeuge bei der Anfahrt zur Klinik auf dem Gehweg stehen und würden ihn damit total blockieren. Deshalb sollten Parkplätze – anders als im Bebauungsplan eingezeichnet – unbedingt parallel zum Gebäude ausgewiesen werden. Außerdem seien "Lärmbelästigungen" durch die geplante Auslagerung von Speisesaal, Therapie und Behandlungsräumen an den neuen Standort zu erwarten und ein unverhältnismäßig hohes Verkehrsaufkommen, zumal die Klinik auch an den Abendstunden, am Wochenende und an Feiertagen angefahren werde.