Altensteig (Württ.) Anwohner bleiben weiterhin skeptisch

Oswald Armbruster gibt auf die ermittelten Schallwerte "gar nichts". Er habe von seinem Haus den direkten Kontakt zum Freibereich der De’Ignis-Klinik und wisse, was dort "abgeht".

Lutz Behnke sprach sich gegen die geplanten Parkplätze hinter dem Brennerhaus aus. "Dazu wird es auch nicht kommen", bemerkte Altensteigs Bauamtsleiterin Nadine Hentschel.

Ralf Linderich reklamierte, dass er keinerlei Unterlagen bekommen habe, was die Stadt am Markgrafenweg vorhabe. Das sei generell nicht üblich, jeder könne die Pläne im Rathaus einsehen, außerdem sei das Vorhaben im Amtsblatt veröffentlicht worden, erhielt er zur Antwort.

Deutlich brachte Hanna Renz ihren Unmut an der vorgesehenen Umwandlung zum Ausdruck. Dass in einem Sondergebiet Sonderrechte geltend gemacht werden könnten, habe ihr der von den Anliegern eingeschaltete Fachanwalt klar zu verstehen gegeben. Man solle deshalb nicht so tun, als ob alles beim Alten bleibe. Es könnte theoretisch sogar passieren, dass die Klinik das Gebäude in der Auerstraße 2 in eine jugendpsychiatrische Einrichtung und Forensik umwandle, ohne dass die Stadt ihre Einwilligung geben müsste.

Das sei eine völlig abwegige Behauptung, schaltete sich der Geschäftsführer der Klinik, Claus Hartmann, ein. Laut Vertrag mit den Krankenkassen dürfe man nur Erwachsene und keine Kinder und Jugendliche behandeln, "außerdem sind wir eine Fachklinik für Psychotherapie und Psychosomatik" .

Das Bebauungsplanverfahren "Am Markgrafenweg" wird von der Stadt nun auf den Weg gebracht.