Altensteig (Württ.) An Arbeit mangelt esauch dieses Jahr nicht

Auch in Altensteiger Stadtteilen will die Kommune tätig werden. In Spielberg werde die Restfläche des Gewerbegebiets "Härte" erschlossen und in Walddorf die Ortsmitte neu gestaltet. Für das Ortsentwicklungskonzept in Berneck hat die Stadt eine Förderzusage des Landes erhalten – hauptsächlich geht es um die Durchführung energetischer Maßnahmen. In Wart naht die nächste Großbaustelle. Im Frühjahr wird die Wildbaderstraße komplett saniert – außerdem zwischen dem Baugebiet "Erlesäcker" und dem Tälesweg eine sichere Straßenüberquerung geschaffen, damit Schul- und Kindergartenkinder keine Angst mehr haben müssen.