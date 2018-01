Altensteig (Württ.) Altes Rathaus ist bald fertig

Nach einer umfangreichen Sanierung wird das alte Rathaus in der Oberstadt am 4. März mit einem Tag der offenen Tür wiedereröffnet. Zur Messe "Bauen und Wohnen" am 22. April erwartet die Stadt viele Aussteller, außerdem sind an diesem Tag die Altensteiger Fachgeschäfte geöffnet.

Der Handwerkerhof im Schloss steht am 30. April und 1. Mai auf dem Programm und beim Altensteiger Musiksommer kommt es vom 7. bis 22. Juli zu Begegnungen von jungen Talenten mit gestandenen Profis.

Die nächste große Baumaßnahme in der Kernstadt ist die Neugestaltung des Postplatzes durch einen Kreisverkehr inklusive Sanierung der Kaufhausbrücke. Beginn ist im Mai, die voraussichtliche Bauzeit beträgt zehn Monate. In dieser Zeit muss der Verkehr in der Poststraße voll gesperrt werden. Feeß: "Über die Umleitung und die Verkehrsführung werden wir umfassend informieren."