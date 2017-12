Die beiden Französisch-Kursstufen 1 und 2 des Christophorus Gymnasiums waren auf Exkursion im benachbarten Elsass. Erstes Ziel war das "Mémorial Alsace- Moselle" in Schirmeck, wo die Nationalsozialisten ein "Erziehungslager" und in der Nähe das Konzentrationslager "Struthof" als sogenanntes Straf- und Arbeitslager errichtet hatten. Eine Gedenkstätte dokumentiert dort sehr anschaulich die deutsch-elsässische Geschichte seit 1870/71. Gerade Jugendliche werden auf dem virtuellen Rundgang hautnah angesprochen und bewegt. Zweites Ziel war die elsässische Metropole Straßburg. Hauptattraktion ist in der Vorweihnachtszeit der dortige "Christkindlmarkt" auf der Place Broglie. Die Altensteiger Schüler gingen in Kleingruppen auf Entdeckungstour in der stark abgesicherten Innenstadt. Manchem Schüler wird auch das "Shopping" im Einkaufszentrum "Rivetoile" in Erinnerung bleiben. Foto: Christophorus Gymnasium