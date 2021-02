1 Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind im vergangenen Jahr mit 54 000 Euro nahezu gleich geblieben.Foto: Köncke Foto: Schwarzwälder Bote

Finanzsituation: Verzicht auf Haushaltssperre erweist sich im Rückblick als richtige Entscheidung / Gewerbesteuer fast wie erwartet

6,5 Millionen Euro Gewerbesteuer im Jahr 2020 – die Rechnung ist aufgegangen. Dafür sind die Einnahmen aus dem Anteil der Stadt Altensteig an der Einkommensteuer im vergangenen Jahr pandemiebedingt um rund 500 000 Euro gesunken. Das geht aus dem Bericht von Kämmerer Udo Hirrle in der jüngsten Gemeinderatssitzung hervor.

Altensteig. Dass die Wirtschaft wegen Corona in weiten Teilen heruntergefahren wurde und sich das gravierend auf den Etat der Kommune ausgewirkt habe – auch wegen der Schließung städtischer Einrichtungen – ist für Kämmerer Udo Hirrle unbestritten. Trotzdem sei man mit einem blauen Auge davongekommen, lautete sein Fazit bei der Erläuterung des Zahlenwerks für das vierte Quartal 2020, das Rückschlüsse auf das Jahresergebnis zulässt.

Anteil an derEinkommenssteuer bleibthinter Ansatz

Eine Rolle gespielt haben für ihn verschiedene Investitions- und Konjunkturpakete von Bund und Land. Keine Haushaltssperre zu verhängen, sondern die geplanten Investitionen "durchzuziehen", sei deshalb im Rückblick die richtige Entscheidung gewesen.

Bei der Gewerbesteuer wurden 6,5 Millionen veranschlagt. Am Ende waren es nur 20 000 Euro weniger. Dafür gab es beim Altensteiger Anteil an der Einkommensteuer kräftige Einbußen. Statt der erhofften 5,6 Millionen Euro wurden nur 5,1 Millionen verbucht – ein Defizit von rund einer halben Million Euro. Auch bei der Grundsteuer mussten Abstriche gemacht werden. Eingenommen wurden nicht 2,26 Millionen Euro, sondern 180 000 Euro weniger. "Beim Planansatz waren wir zu optimistisch", räumte Hirrle ein. Die Einnahmen aus der Hundesteuer mit 54 000 Euro sind so erwartet worden.

Wegen der Schließung von Gaststätten mit Automatenbetrieb und Spielotheken sowie Ausfällen wegen einer Insolvenz wurden bei der Vergnügungssteuer nur 238 000 Euro erzielt – erwartet hatte man wie in den Vorjahren rund 400 000 Euro.

Eine sichere Einnahmequelle für die Kommune sind Konzessionsabgaben – im vergangenen Jahr waren es 543 000 Euro. Der Überschuss aus dem Stadtwald in Höhe von 155 000 Euro hängt laut Udo Hirrle damit zusammen, dass das Landwirtschaftsministerium eine Prämie für nachhaltige Waldbewirtschaftung gewährt hat und der Kämmerer "blitzschnell" (so Bürgermeister Gerhard Feeß) handelte, bevor der Topf leer war. So erhielt die Stadt eine Förderung von 200 000 Euro.

Aus dem Bericht von Hirrle geht außerdem hervor, dass die Gebühreneinnahmen unter anderem wegen der Schließung städtischer Einrichtungen (Musikschule, Kindergärten und andere) unter dem Planansatz geblieben, die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen dagegen um 397 000 Euro gestiegen seien. An den Landkreis Calw wurden 5,2 Millionen Euro als Umlage abgeführt. Personalkosten sind im vergangenen Jahr nicht, wie veranschlagt, in Höhe von 9,75 Millionen Euro angefallen, sondern nur 9,25 Millionen. Dass Stellen in mehreren Abteilungen nicht oder erst später besetzt wurden, war für Hirrle ausschlaggebend.

Tobias Schmidsieht keinen Anlassfür Übermut

In der anschließenden Diskussion bedankte sich Stadtrat Dieter Renz (FW) dafür, dass der Kämmerer alle drei Monate einen Quartalsbericht erstellt und im Gemeinderat vorlegt. Das sollte man beibehalten, um die Finanzlage der Kommune besser einschätzen zu können. Dass die Stadt im vergangenen Jahr wegen Corona von Bund und Land einen Zuschuss von 1,9 Millionen Euro erhalten hat, ließ er nicht unerwähnt.

Weil man solche Beträge nicht jedes Jahr erwarten könne, besteht für Tobias Schmid (CDU) kein Anlass "übermütig zu werden". Ob Altensteig das Geld irgendwann zurückzahlen müsse, wollte Holger Reichert (FBV) wissen. Davon geht Hirrle nicht aus.