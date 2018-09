Altensteig (Württ.) Alte Flaschen werden zu Spielfiguren

Wohin mit dem Nachwuchs in den Sommerferien, wenn Eltern keinen Urlaub haben und arbeiten müssen? Die Stadt Altensteig bot in Zusammenarbeit mit der Werkstatt Eigen-Sinn eine einwöchige Betreuung für Grundschüler an.

Altensteig. Treffpunkt ist das Jugendhaus. Angeboten wird an fünf Tagen vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag ein abwechslungsreiches Programm unter Leitung von Jugendhaus-Leiterin Kerstin Reinhardt von der Werkstatt Eigen-Sinn, Mitarbeiterin Marilena Anton und der Auszubildenden Gözde Sandikli.

Angemeldet wurden für diese Woche sieben Mädchen und Jungen aus Altensteig, Wart, Simmersfeld-Ettmannsweiler und Ebhausen. Einige waren bereits zu Beginn um 7.30 Uhr zur Stelle. Bis zum Frühstück konnten sie Tischtennis, Billard, Tischkicker oder Air-Hockey spielen oder aus Holzsteinen Türme, Pyramiden, Fahrzeuge, Häuser und dergleichen mehr bauen. Auf den Tischen lagen Gesellschafts- und Kartenspiele.