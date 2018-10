Altensteig (Württ.) Alles dreht sich um das runde Streuobst

Die Obstsorten-Bestimmung findet erst im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in Altensteig am 14. Oktober statt. Wem es an diesem Tag nicht möglich ist zu kommen, kann seine Früchte auch am kommenden Sonntag bei der Obstschau in Walddorf abgeben und das Ergebnis dann telefonisch erfragen. Vorgelegt werden müssen drei bis fünf typische, gesunde und besonnte Äpfel aus heimischem Anbau.

Frischer Saft wird in der "Alten Moste" gepresst

An der "Alten Moste" wird frischer Apfelsaft gepresst. Dabei dürfen auch Kinder gerne mitmachen. Eingeladen wird auch zum Bau von Vogelnistplätzen. Das Erlernen vom Umgang mit einer Sense bietet der Baden-Württembergische Sensenmähverein an. Die Handwerkskunst des Weidekorb-Flechtens wird vorgeführt. Ein Experte lädt zu einem Spaziergang durch den nahegelegenen Streuobstpfad an. Spaß verspricht eine Kutschfahrt. Auch diesmal wird es wieder eine Mostprämierung geben. Wer daran teilnehmen möchte, gibt zwei Flaschen dieses Getränks aus Streuobst der Region bis spätestens 13 Uhr ab. Gegen 17 Uhr steht das Ergebnis der Bewertung durch eine Fachjury fest.