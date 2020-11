Altensteig (Württ.) Aktion "Gastros helfen" startet in Altensteig

An sieben Terminen wird an einer Weihnachtsmarkthütte in der Bahnhofstraße das Essen verteilt. Etwa 30 bis 40 Mahlzeiten soll es jeweils geben. "Im Vorfeld zu schätzen, wie viel gekocht werden muss, ist das Schwierige an der Sache", so Dürr. Sollte die Nachfrage geringer sein, gehen die übrig gebliebenen Mahlzeiten an die Lebenshilfe Ebhausen, so der Plan.

In Altensteig läuft "Gastros helfen" in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Werbering und den Kirchengemeinden, die durch den Gemeindediakon Gerd Gauß vertreten sind. Die Kirchen ins Boot zu holen, war den Gastronomen besonders wichtig. Sie sollen in den jeweiligen Gemeinden Kontakt zu Bedürftigen herstellen.

Bedürftig bedeutet hierbei nicht, dass man kein Obdach hat. Das Angebot gilt auch für Menschen, die vielleicht nur eine kleine Rente bekommen oder alleine zu Hause sind, beispielsweise weil sie krank sind. Wie auch in Nagold geht es nicht vordergründig ums Essen, sondern mehr um die Zwischenmenschlichkeit. Wer jemanden kennt, der sich über solch eine Geste freuen würde, kann die Person auf "Gastros helfen" aufmerksam machen, so Dürr.

Die Stadt Altensteig stellt für die Aktion die Hütte bereit und wird sich um die Annahme der Bestellungen kümmern. Auch der Druck und die Verteilung der Plakate in entsprechenden Einrichtungen für Bedürftige läuft über die Stadt. Der Werbering bezahlt die Einwegverpackungen und wird bei der Essensausgabe helfen. Auch ehrenamtliche Helfer aus den Altensteiger Kirchengemeinden machen bei der Vergabe mit.

Miteinander wird auch hinter den Kulissen gelebt

Diese Zusammenarbeit zeigt, dass das Miteinander bei "Gastros helfen" auch hinter den Kulissen gelebt wird. Und gerade dieses Miteinander gefällt Gemeindediakon Gerd Gauß. Er freut sich, dass die Aktion ihren Weg nach Altensteig gefunden hat und findet es großartig, wie sich die Gastronomen einbringen. Auf seinen Wunsch hin, wurden zudem die Termine über einen längeren Zeitraum verteilt. Dadurch fällt "Gastros helfen" in die Adventszeit.

Die Essensausgabe erfolgt vom 27. November bis zum 18. Dezember, immer mittwochs und freitags von 11.30 bis 12.30 Uhr. Die Hütte steht an der Bahnhofstraße 36. Bestellungen werden am Vortag zwischen 16 und 18 Uhr unter 07453/94 61 123 angenommen. Einen Lieferdienst soll es auch dieses Mal wieder geben. Neben Claudia Dürr und ihrem "Rössle Berneck" beteiligen sich das "Wirtshaus zum grünen Baum", der Gasthof "Engel", die "Alte Werkstatt", der "Landgasthof Hirsch", das "Fresh" sowie der "Gasthof zum Löwen" aus Ebhausen an der Aktion. Von "Bäck-Schwarz" und "Café Wohnzimmer" wird es Kuchen geben, und der Getränkemarkt Bossenmaier spendiert die Getränke.